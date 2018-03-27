السعودية: العدوان بالصواريخ يثبت تورط إيران في دعم الحوثيين

الرياض (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين، مشيدًا "بكفاءة الدفاع الجوي السعودي في تدمير الصواريخ الباليستية".

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس الوزراء ثمن نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية التي تطلق بعشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.

وقال الوزير السعودي في بيانه إن "الملك سلمان أعرب عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران، صواريخ باليستية باتجاه المملكة"، مؤكدًا "تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".

وقال بن سعيد، إن" المجلس جدد مواقف المملكة الرافضة لكل أشكال وصور العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد هذه الأعمال، وتأييدها ما تقوم به تلك الدول من جهود تجاه الأعمال الإرهابية بما يدعم أمنها واستقرارها".

كما أعرب المجلس"عن العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".