قوات هادي تسيطر على مواقع استراتيجية جنوبي اليمن

صنعاء (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على مواقع استراتيجية، في محافظة لحج، جنوبي البلاد، بعد معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش اليمني حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إن "قوات الجيش حررت جبل شيفان الاستراتيجي بمديرية القبيطة شمالي لحج، وحققت تقدمًا في جبال الكسري والمزحلق والممشاج بذات المنطقة، وأنها تواصل التقدم باتجاه مدينة الراهدة التابعة إداريا لمحافظة تعز من الناحية الجنوبية".

وتكمن أهمية تحرير "جبال شيفان" في أنها تطل على منطقة "السحي" التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينه الراهدة، وتعمل على تأمين تقدم قوات الجيش نحو هذه المدينة( معقل مهم للحوثيين) عبر الخط الرئيس، حسب البيان.

وذكر البيان أن" تحرير هذه الجبال الاستراتيجية، تعد ضربة موجعة للمليشيات الحوثية، وأن ذلك سيحد من قدراتها القتالية".

وأشار البيان إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية الحوثية، في مختلف جبهات كرِش بمحافظة لحج، أسفرت عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف الحوثيين، دون ذكر رقم دقيق لذلك.

ومنذ أيام قليلة واصلت قوات الجيش التقدم الميداني في عدة مواقع في محافظة لحج، على مشارف محافظة تعز.

ويأتي استمرار القتال في اليمن، في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأممي مارتن جريفيث، في العاصمة صنعاء، والذي قدم من أجل عقد مباحثات مع الحوثيين ومكونات سياسية أخرى، ضمن جهوده الهادفة إلى إقناع أطراف الصراع إلى العودة إلى المفاوضات، مع دخول البلاد السنة الرابعة من الحرب التي أدت إلى مقتل وجرحى عشرات الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات.