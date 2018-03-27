هآرتس: ولي العهد السعودي يلتقي بقادة يهود في نيويورك

كتب - هشام عبد الخالق:

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي مع القادة اليهود الأمريكيين، في مدينة نيويورك، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي تستمر أسبوعين.

وبحسب الصحيفة، كان موقع Jewish Insider المتخصص في الشأن اليهودي، من نشر الخبر، وطبقًا له سيركز اللقاء على على قضايا مثل خصومة السعودية مع إيران، وخطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلييين، واتجاه السعودية نحو معاداة السامية، وكان محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان، استقبلا قادة يهود من الولايات المتحدة في وقت سابق بالمملكة العربية السعودية.

وكان بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتقى بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعقد لقاءات مع صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، لمناقشة خطة السلام التي يتفاوضون حولها حاليًا، وأعلنت السعودية عن دعمها الكبير لجهود إدارة ترامب في الوصول إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والتقى بن سلمان أثناء مكوثه في واشنطن أيضًا - بحسب الصحيفة - بممثلين من عدة خليات تفكير، وتحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في معهد بروكنجز قائلًا: "لا تعني المصالح المشتركة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية حول إيران، أنه يجب أن يكون لدينا علاقات دبلوماسية، وستود السعودية تكوين علاقات رسمية مع إسرائيل فقط بعد توقيع اتفاقية السلام، وليس قبل ذلك".