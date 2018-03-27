"البديل من أجل ألمانيا": طرد دبلوماسيين روس يضر بالمصالح الألمانية

برلين (د ب أ)

أعرب الكسندر جاولاند، أحد زعيمي حزب البديل من أجل ألمانيا، عن اعتقاده بأن طرد دبلوماسيين روس يضر بالمصالح الألمانية.

وقال جاولاند، وهو أحد زعيمي الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن " ألمانيا ليس لديها ما تربحه بل إن لديها الكثير لتخسره إذا تورطت وأصبحت أحد المحرضين في حرب باردة جديدة وأغلقت قنوات محادثات دبلوماسية عمدا".

ورأى جاولاند أن الحكومة الألمانية خرجت من " تضامن أُسيء فهمه ومبني على محض افتراضات لتنخرط في تصعيد حرض عليه آخرون".

وأشار جاولاند إلى أنه لم يثبت عند الادعاء البريطاني بأن روسيا تقف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا أوائل الشهر الجاري.

وحذر جاولاند أن وزير الخارجية هايكو ماس تصرف بما يتناقض مع المصالح الألمانية بطرد دبلوماسيين روس.

يذكر أن ألمانيا شاركت مع العديد من الدول داخل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، في حركة منسقة جرى خلالها طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في خلافها الحالي مع روسيا بخصوص واقعة سكريبال.