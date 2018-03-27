"سوء الاتصالات" أخر رجال الإطفاء في هجوم قاعة مانشستر أرينا للحفلات بلندن

لندن- (د ب ا):

ذكر تقرير نشر اليوم، الثلاثاء، في لندن أن تعطلا في الاتصال حدث فور وقوع الهجوم القاتل على قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مايو 2017، أدى إلى تأخير وصول فرق الإطفاء إلى مسرح الحادث لأكثر من ساعتين.

وقالت وكالة بريس اسوسييشن البريطانية إن التقرير الذي يقع في 226 صفحة وجمعته لجنة من الخبراء، جاء فيه أن عمليات "الإشراف الاستراتيجي" التي قام بها قادة الشرطة أدت إلى حدوث ارتباك مع خدمات الطوارئ الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن كبير الضباط المناوب بخدمة المطافيء اعتقد أن ما يسمى "بمطلق النار النشط" لا يزال مطلق السراح مما دفعه إلى الالتزام بالقواعد التي تتطلب أن تكون خدمات الطوارئ قريبة بمسافة نصف كيلومتر من مسرح الحادث.

وعلى الرغم من وجود أقرب نقطة إطفاء على مسافة كيلومتر واحد من منطقة التفجير، فإن "الاتصالات السيئة" بين شرطة مانشستر الكبرى وخدمة الإطفاء والإنقاذ بمانشستر الكبرى، أدت إلى أن خدمة الإطفاء لم تحصل على تصريح لدخول مسرح الحادث إلا بعد مرور ساعتين وست دقائق على وقوع الانفجار.

ولم يحدد التقرير اسم أي شخص غير أنه أصدر 50 توصية، ولم تتمكن لجنة الخبراء من تحديد ما إذا كان وصول خدمة الإطفاء بشكل مبكر "كان سيكون له تأثيره على إنقاذ أي من القتلى وإبقائه على قيد الحياة ".

ومع ذلك قال التقرير إن رجال الإطفاء " كانوا سيصبحون في وضع أفضل بكثير لتقديم المساعدة وتسريع عملية نقل المصابين والقتلى من موقع الحادث"، وذلك إذا ما كان قد تم السماح لهم بالحضور في وقت مبكر.

وقتل 22 شخصا وأصيب العشرات عندما فجر الانتحاري سالمان عبيدي نفسه في ختام حفل موسيقي كانت تحيية المغنية أريانا جراندي في قاعة مانشستر أرينا للحفلات في 22 مايو 2017.