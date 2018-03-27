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بعد العثور عليهم في شاحنة تبريد بألمانيا.. عراقيون يسعون للجوء في بريطانيا

04:13 م الثلاثاء 27 مارس 2018
بعد العثور عليهم في شاحنة تبريد بألمانيا.. عراقيون يسعون للجوء في بريطانيا

شفيرته- (د ب أ):
كشفت متحدثة من مكتب شؤون الأجانب بألمانيا اليوم الثلاثاء عن أن مجموعة اللاجئين العراقيين الذين تم العثور عليهم في شاحنة ليتوانية أمس الاثنين غربي ألمانيا لا يرغبون في اللجوء بألمانيا، وإنما مقصدهم هو الذهاب إلى بريطانيا.

وأشارت إلى أنه ليس هناك أي داع لأي اعتقال بعد استجوابهم ، حتى مع دخولهم غير الشرعي لألمانيا.
ولم يتم الكشف عن المكان الذي يقيم فيه العراقيون الثمانية ، من بينهم مراهقون وطفلان ، اليوم.

يذكر أن الشرطة الألمانية التقطت أمس الاثنين اللاجئين الثمانية من شاحنة قادمة من ليتوانيا في استراحة على الطريق السريع "أيه1 " بالقرب من مدينة شفيرته غربي ألمانيا.
وكان اللاجئون جالسين في مكان التبريد بالشاحنة بين صناديق تحتوي على قرنبيط.
وقد فتح أفراد الشرطة الشاحنة بعدما سمع السائق أصوات طرق وأخبر الشرطة بذلك.

ويبدو أن سائق الشاحنة لم يكن مشاركا في عملية التهريب، لذا استطاع مواصلة رحلته مساء أمس.
وبحسب بيانات الشرطة أمس، لم يستلزم الأمر إخضاع أي شخص ممن تم التقاطهم من الشاحنة لتلقي رعاية طبية.

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