اتهام لبناني بقتل خادمة فلبينية في الكويت

بيروت- (د ب أ):

وجه النائب العام الاستئنافي في الجنوب اللبناني القاضي رهيف رمضان اليوم، الثلاثاء، الاتهام إلى لبناني بجرم قتل خادمة فلبينية في منزله بالكويت منذ نحو عام ونصف العام، وتجميد جثتها في "الفريزر".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن قرار القاضي رمضان جاء بعدما تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف مرتكب الجريمة الشهر الماضي حيث قامت النيابة العامة التمييزية بتحويله إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

وحسب الوكالة، المتهم من سكان صيدا وزوجته سورية شاركت في الجريمة ولا تزال متوارية ، مشيرة إلى أن اللبناني اعترف في التحقيقات بفعلته، وادعى القاضي رمضان عليه بموجب المادة 549 عقوبات التي تصل إلى الإعدام.