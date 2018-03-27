منح بريطانيا مزيدا من التمويل للاستمرار في البحث عن فتاة مختفية منذ 11 عامًا

لندن- (د ب أ):

حصلت الشرطة البريطانية على مزيد من الأموال للاستمرار في البحث عن الطفلة مادلين ماكين، التي اختفت أثناء تواجدها في منتجع برتغالي منذ 11 عاما.

وكانت مادلين، وعمرها ثلاثة أعوام ذلك الحين، قد اختفت من الشقة التي كانت تقضي بها أسرتها عطلة في قرية برايا دي لوز في منطقة الجارفي في مايو 2007 وذلك أثناء تناول والديها العشاء في مطعم قريب.

وأكدت وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، أنها سوف توافق على طلب شرطة العاصمة بالحصول على تمويل من أجل التحقيق، الذي يتم مراجعته خلال ستة أشهر.

وتحقق الشرطة البريطانية في القضية منذ عام 2011. وقد أغلقت الشرطة البرتغالية القضية عام 2008، لكنها أعاد فتحها في أكتوبر 2013 بعدما قالت الشرطة البريطانية إنها توصلت لأدلة جديدة.