احتجاجات في سيبيريا بسبب حريق المركز التجاري

موسكو- (د ب أ):

احتشد المئات من المواطنين في مدينة رئيسية في سيبيريا اليوم الثلاثاء بسبب الشائعات التي تفيد بأن السلطات لم تعلن عن الحصيلة الحقيقية لضحايا الحريق الذي نشب بمركز تجاري.

وكان المحققون الاتحاديون قد قالوا إن 64 شخصا، بينهم عدد كبير من الأطفال، لقوا حتفهم بسبب الحريق، الذي اجتاح مركز وينتر شيري التجاري مساء أمس الأول الأحد في مدينة كيميروفو، التي تعد مركزا لإنتاج الفحم والصناعات الثقيلة في غرب سيبيريا .

ومازال هناك عشرات الأطفال لم يتم العثور عليهم حتى اليوم. وتعتقد جماعة محلية تتألف من أقارب الضحايا أن 41 طفلا لقوا حتفهم بسبب الحريق، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وقد أثيرت تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن الحصيلة الحقيقية للقتلى تتراوح ما بين 250 إلى 300 قتيل. ويشار إلى أن المركز التجاري، الذي يضم مركزا كبيرا للترفيه به منطقة للعب البولينج ودار سينما، كان مزدحما بالأطفال.

واجتمع المتظاهرون بوسط مدينة كيميروفو وطالبوا باستقالة حاكم المنطقة امان توليف، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عقدين.

وقد تم نشر قوات شرطة مكافحة الشغب وقوات الحرس الوطني في الموقع للحفاظ على النظام.

ومن ناحية أخرى، زار الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم نصبا تذكاريا لضحايا حريق المركز التجاري، وقام السكان المحليون بوضع زهور وشموع ودمى اطفال عند النصب التذكاري.

ووضع بوتين الزهور بجانب حائط في المركز، وتعهد بإجراء تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين القول" سوف يتم فحص جميع المسؤولين، بداية ممن قاموا بتسجيل المبنى".

ويُلقي باللوم على مواد البناء السيئة، مثل المواد البلاستيكية الرخيصة، في المساعدة في انتشار ألسنة الحريق بسرعة. ويشار إلى أن المركز التجاري عمره خمس سنوات، وسوف يتم هدمه الآن.

وقال بوتين "من سمح باستخدام مثل هذه المواد؟ إنها قابلة للاشتعال". وقد وقع بوتين على مرسوم للإعلان غدا الأربعاء يوم حداد رسمي.