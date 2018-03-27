مطالب بإيقاف محاكمة متهمين اثنين بألمانيا يشتبه في انتمائهما لجماعة جند الشام

ميونخ - (د ب أ):

طلب المحامون المدافعون عن متهمين اثنين في ألمانيا يشتبه أنهما مقاتلان بجماعة إرهابية سورية بإيقاف المحاكمة ضدهما أمام المحكمة العليا بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وناشدت المحامية ريكارده لانج المحكمة اليوم الثلاثاء التحقق من مشروعية المحاكمة من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية.

ويأتي ذلك على خلفية أنه لا يمكن رفع دعوى في حالات العضوية في جماعة إرهابية أجنبية إلا إذا أصدرت وزارة العدل الاتحادية ما يسمى بتصريح تتبع للمنظمة الإرهابية المقصودة.

يذكر، أن هذا التصريح قد صدر بالفعل في 28 مارس عام 2014 لجماعة جند الشام الإسلامية الراديكالية التي يشتبه انتماء كلا المتهمين إليها.

ولكن بحسب تحقيقات الادعاء العام بمدينة ميونخ، كان قد سافر المتهمان، 26 و38 عاما، إلى سوريا في تاريخ سابق لذلك.

وبررت لانج طلبها بأنه لم يمكنهما في ذلك الوقت معرفة أن ذلك غير مشروع من منظور وزارة العدل الاتحادية، عندما كان يقاتل أعضاء هذه الجماعة من أجل حرية سورية، وقالت إنهما أصبحا بذلك "تحت رحمة مصالح سياسية".

وبحسب صحيفة الدعوى، كان المواطنان التركيان اللذان يعيشان في مدينة نويشتات بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا سافرا لمدة عشرة أيام تقريبا إلى سوريا في أكتوبر عام 2013، وشاركا هناك في دوريات مسلحة تم تدريبهم خلالها على بنادق هجومية أيضا.

وجاء في صحيفة الدعوى أيضا أن المتهم، 38 عامًا، حاول العودة إلى موطنه من أجل تجنيد أعضاء آخرين بالجماعة، وسافر مرة أخرى إلى سورية في ربيع عام 2014 لمدة شهر، وشارك هناك في أعمال قتالية .

وكان قد تم إلقاء القبض عليه في شقته بألمانيا في شهر مايو عام 2017 ، ويقبع منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي، ولكن المتهم الآخر ليس محتجزا.