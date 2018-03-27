وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان هاتفيا قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب

القاهرة- ( د ب أ):

بحث وزيرا خارجية مصر وألمانيا سامح شكري وهايكو ماس في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري أحمد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير شكري أجري اتصالا هاتفيا صباح اليوم بنظيره الألماني قدم فيه التهنئة بمناسبة إتمام عملية تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة وتوليه حقيبة الخارجية.

وأضاف المتحدث أن شكري أكد خلال الاتصال علي تطلعه للعمل مع نظيره الألماني خلال الفترة القادمة بهدف الحفاظ علي الزخم الكبير الذي اكتسبته العلاقات المصرية الألمانية في الآونة الأخيرة لا سيما في أعقاب الزيارة الناجحة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر في العام الماضي.

وحسب المتحدث، ثمّن الوزير شكري الدعم الألماني للاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الألمانية الكبيرة في قطاع الطاقة والتي تعد حجر زاوية في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وكذلك التنسيق المصري الألماني بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات الإقليمية، حيث أحاط الوزير الألماني نظيره المصري بأهم نتائج الزيارة التي قام بها لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير شكري علي ثوابت الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، مستعرضا جهود مصر في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والمشاركة المصرية الفاعلة في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينيةAHLC في شهر يناير الماضي، وفي اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي.

وطبقا للمتحدث، وجه وزير الخارجية الدعوة للوزير الألماني لزيارة مصر في أقرب فرصة لاستكمال التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول المستجدات الإقليمية.