الإمارات تكشف ملابسات اعتراض مقاتلات قطرية لطائراتها

كتبت- رنا أسامة:

كشفت هيئة الطيران المدني الإماراتية، مُلابسات اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين فوق أجواء البحرين، للمرة الثالثة بعد شهرين على وقوع حادثتين مماثلتين.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضافت أن "المقاتلة قطرية ظلت تطارد إحدى الطائرات حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم"، مُشيرة إلى أن "مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دام 3 دقائق، وأن الأمر كان يتطلب ثانية واحدة لتقع كارثة"، بحسب قولها.

وأكّدت الهيئة أنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، واصفة ما فعلته الدوحة بأنه "استهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية".

وفي الوقت نفسه، شدّد رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتية، سلطان بن سعيد المنصوري، على أنه لن يتم تغيير مسارات الرحلات المدنية بعد الحادث. وقال لوكالة رويترز، الثلاثاء، "ليست لدينا خطط في الوقت الراهن".

ووصفت الهيئة في بيان، أمس الاثنين، هذا العمل بأنه "استفزازي"، مُشيرة إلى أنه دفع بقائد إحدى الطائرتين المدنيتين لإجراء مناورة لتفادي الإصطدام بالمقاتلين القطريتين".

وذكرت أن هذه المرة ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الإمارات قطر باعتراض حركة الطيران المدني وهو ما دفعها لتقديم أدلة سابقة أمام منظمة الطيران المدني الدولي بإحداثيات الاعتراضات القطرية لسلامة الملاحة الجوية.

فيما نفت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، جملة وتفصيلًا، زاعمة أن أن الهيئة الإماراتية تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.