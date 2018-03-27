فرنسا ترحب بعقد محادثات القاهرة لإعادة توحيد القوات المسلحة الليبية

القاهرة- (أ ش أ):

رحبت فرنسا بعقد محادثات القاهرة الهادفة لإعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.

وذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن عملية إعادة توحيد الجيش تحت السلطة المدنية تتماشى مع توصيات الإعلان المشترك الذي تم في لاسيل سان كلو (فرنسا).

وأضافت السفارة أن محادثات القاهرة تعتبر بمثابة التواصل المفيد للوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام من أجل المصالحة الليبية، والتي تدعمها باريس.

وشددت فرنسا، في بيانها، على أن ليبيا تحتاج، أكثر من أي وقت مضى إلى جيش موحد وشامل يمثل البلد بأسره لمكافحة الإرهاب والتهريب ولضمان أمن حدوده.