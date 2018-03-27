 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

الرئيس الفرنسي: خفض سن التعليم الإلزامي إلى 3 سنوات بدلا من 6

02:01 م الثلاثاء 27 مارس 2018
الرئيس الفرنسي: خفض سن التعليم الإلزامي إلى 3 سنوات بدلا من 6

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الثلاثاء، أن التعليم سيكون إلزاميا اعتبارا من عمر ٣ سنوات، بدلا من ٦ سنوات وذلك اعتبارا من عام 2019.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون فى افتتاح اجتماعات لجنة من الخبراء والمتخصصين في مرحلة الطفولة بباريس .

ويهدف هذا الإجراء الرمزي - الذي سيتطلب استحداث نحو 800 وظيفة جديدة - إلى الاعتراف وتعزير مكانة دور الحضانة التي يلتحق بها جميع الأطفال بفرنسا تقريباً بالفعل في هذا العمر.

وذكر بيان للإليزيه أن "قرار خفض سن التعليم الإلزامي إلى 3 سنوات يعكس إرادة الرئيس الفرنسي لجعل المدرسة مكانًا للمساواة الحقيقية والاعتراف بأهمية دور الحضانة، والتي لم يعد من الممكن اعتبارها مجرد إعداد للمرحلة الابتدائية".

يأتي قرار الرئيس الفرنسي بشأن مرحلة رياض الأطفال استكمالا لحزمة من القرارات الخاصة بتطوير نظام التعليم لا سيما المتعلق بالمرحلة الابتدائية في المناطق الفقيرة وبتعديل نظام الالتحاق بالجامعات وكذلك إصلاح الثانوية العامة والتدريب المهني.

هذا المحتوى من

Asha
باريس فرنسا إيمانويل ماكرون مرحلة رياض الأطفال

الخبر التالى:

فرنسا ترحب بعقد محادثات القاهرة لإعادة توحيد القوات المسلحة الليبية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان