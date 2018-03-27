الرئيس الفرنسي: خفض سن التعليم الإلزامي إلى 3 سنوات بدلا من 6

باريس- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الثلاثاء، أن التعليم سيكون إلزاميا اعتبارا من عمر ٣ سنوات، بدلا من ٦ سنوات وذلك اعتبارا من عام 2019.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون فى افتتاح اجتماعات لجنة من الخبراء والمتخصصين في مرحلة الطفولة بباريس .

ويهدف هذا الإجراء الرمزي - الذي سيتطلب استحداث نحو 800 وظيفة جديدة - إلى الاعتراف وتعزير مكانة دور الحضانة التي يلتحق بها جميع الأطفال بفرنسا تقريباً بالفعل في هذا العمر.

وذكر بيان للإليزيه أن "قرار خفض سن التعليم الإلزامي إلى 3 سنوات يعكس إرادة الرئيس الفرنسي لجعل المدرسة مكانًا للمساواة الحقيقية والاعتراف بأهمية دور الحضانة، والتي لم يعد من الممكن اعتبارها مجرد إعداد للمرحلة الابتدائية".

يأتي قرار الرئيس الفرنسي بشأن مرحلة رياض الأطفال استكمالا لحزمة من القرارات الخاصة بتطوير نظام التعليم لا سيما المتعلق بالمرحلة الابتدائية في المناطق الفقيرة وبتعديل نظام الالتحاق بالجامعات وكذلك إصلاح الثانوية العامة والتدريب المهني.