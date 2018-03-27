حركة "لوشا" في الكونغو الديمقراطية تدعو لمد ولاية بعثة "مونسكو" الأممية

كينشاسا- (أ ش أ):

طالبت حركة "شباب النضال من أجل التغيير" (لوشا) في الكونغو الديمقراطية بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، الثلاثاء، أن مهمة البعثة الأممية ستكون أكثر صرامة لضمان إجراء الانتخابات على وجه الخصوص في نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال جيزلان موهيوا، عضو حركة "لوشا" في جوما، إن الشعب الكونغولي في حاجة إلى ولاية جديدة للبعثة الأممية.

وكانت بعثة "مونسكو" قد حلت محل عملية حفظ سلام سابقة "مونوك" وذلك في 1 يوليو عام 2010 وأُنشئت بمقتضى القرار 1925 لمجلس الأمن الدولي والذي صدر في 28 مايو ليعكس المرحلة الجديدة التي تم الوصول إليها في البلاد.

يذكر أن البعثة الجديدة فوضت في استخدام كافة الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتها بشأن حماية المدنيين وأفراد عمليات الإغاثة الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني ولدعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام.