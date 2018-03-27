 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

حركة "لوشا" في الكونغو الديمقراطية تدعو لمد ولاية بعثة "مونسكو" الأممية

01:58 م الثلاثاء 27 مارس 2018
حركة "لوشا" في الكونغو الديمقراطية تدعو لمد ولاية بعثة "مونسكو" الأممية

رئيس الكونغو

كينشاسا- (أ ش أ):

طالبت حركة "شباب النضال من أجل التغيير" (لوشا) في الكونغو الديمقراطية بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم، الثلاثاء، أن مهمة البعثة الأممية ستكون أكثر صرامة لضمان إجراء الانتخابات على وجه الخصوص في نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال جيزلان موهيوا، عضو حركة "لوشا" في جوما، إن الشعب الكونغولي في حاجة إلى ولاية جديدة للبعثة الأممية.

وكانت بعثة "مونسكو" قد حلت محل عملية حفظ سلام سابقة "مونوك" وذلك في 1 يوليو عام 2010 وأُنشئت بمقتضى القرار 1925 لمجلس الأمن الدولي والذي صدر في 28 مايو ليعكس المرحلة الجديدة التي تم الوصول إليها في البلاد.

يذكر أن البعثة الجديدة فوضت في استخدام كافة الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتها بشأن حماية المدنيين وأفراد عمليات الإغاثة الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني ولدعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام.

هذا المحتوى من

حركة لوشا الكونغو الأمم المتحدة حقوق الإنسان

الخبر التالى:

الرئيس الفرنسي: خفض سن التعليم الإلزامي إلى 3 سنوات بدلا من 6

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان