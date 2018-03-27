البرلمان العربي يطالب زامبيا ورواندا بعدم استضافة قمة "إفريقية-إسرائيلية"

كتبت – إيمان محمود

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، زامبيا ورواندا، عدم استضافة قمة إفريقية - إسرائيلية أو المشاركة فيها قبل أن ترضخ إسرائيل للقانون الدولي، وتُقر بحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود 1967.

وعقد رئيس البرلمان العربي -بحسب بيان وصل صراوي نسخة منه- اجتماعًا في مدينة جنيف مع رئيس البرلمان الزامبي، ونائب رئيس برلمان رواندا، وسلم لهما رسالتين خطيتين، أكد فيهما على قوة علاقات التنسيق والشراكة البرلمانية العربية الإفريقية، وتنسيق وتكامل المواقف المشتركة في القضايا المصيرية التي تهم الجانبين خاصة القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس البرلمان العربي في رسالتيه، إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين العالم العربي وقارة إفريقيا خاصةً جمهورية زامبيا وجمهورية رواندا لما لهما من مكانة وثقل ودور هام في القارة الإفريقية، مُثمناً مواقف الدول الإفريقية النبيلة تجاه القضايا المصيرية العربية والإفريقية ومنها القضية الفلسطينية.

وأشاد باستجابة الدول الإفريقية في تأجيل القمة الإفريقية الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها في جمهورية توجو في أكتوبر 2017، وأُجلت لإشعار آخر، والتي تحاول القوة القائمة بالاحتلال أن تعقدها في دولة زامبيا أو دولة رواندا، الأمر الذي دعا رئيس البرلمان العربي الطلب من رئيس برلمان دولة زامبيا ورئيس برلمان دولة رواندا عدم استضافة هذه القمة أو المشاركة فيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي حرص البرلمان على تطوير علاقات التنسيق والتعاون مع البرلمانات الإفريقية، وصولاً إلى المستويات التي تعزز التضامن والتعاون العربي الإفريقي، خدمة لمصالح الشعبين العربي والإفريقي.