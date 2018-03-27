العراق والسعودية توقعان اتفاقية للتعاون في مجال النقل الجوي

الرياض- (أ ش أ):

وقعت العراق والسعودية اتفاقية للتعاون في مجال النقل الجوي تستهدف تفعيل تسيير رحلات جوية بين البلدين .

وذكرت وزارة النقل العراقية - في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق علي دول العالم ، وقالت " إن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وقع مع نظيره السعودي اتفاقية النقل الجوي بين البلدين"، معتبرة أن "الاتفاقية من شأنها تفعيل تسيير الرحلات الجوية للنواقل الوطنية وشركات الطيران الأخرى بين البلدين بشكل أكبر".

وأضافت الوزارة أن "تلك الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق علي دول العالم بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك وتسهيل إجراءات سفر العراقيين من أجل الدراسة والعلاج وبقية المجالات الأخرى".

يذكر أن وزير النقل العراقي كاظم الحمامي وصل، اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد لجنة النقل والمنافذ، والتقى بنظيره السعودي نبيل العامودي.