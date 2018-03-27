مقتل وإصابة أكثر من 35 ألف شخص منذ بدء عمليات التحالف في اليمن

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة وإعاقة 35713 شخصا منذ بدء "العدوان " (عمليات التحالف العربي في اليمن).

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن" محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين شمال اليمن) سجلت أعلى رقما في القتلى، وسجلت أمانة العاصمة صنعاء أعلى رقما في الجرحى ، في حين مثل الأطفال والنساء ثلث الضحايا".

وذكرت أن "420 مرفقا صحيا دٌمر بشكل كلي أوجزئي، وتوقفت 50 بالمئة من المرافق الصحية عن العمل، وحرم أكثر من 48 ألف موظف صحة من مرتباتهم منذ نحو عام ونصف".

وأشارت إلى أن أربعة مراكز غسيل كلوي توقفت عن العمل نهائيا منذ بدء "العدوان" وتبقى 28 مركزا، وهي مهددة بالتوقف لنقص المحاليل، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من خمسة آلاف مريض فشل كلوي بحاجة للغسيل مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

وأوضحت أن هناك أكثر من مئة ألف مريض بحاحة للسفر للخارج "ولكن إغلاق مطار صنعاء يحول دون ذلك ، مشيرة إلى أن أكثر من 17 ألف شخص توفوا بسبب ذلك.

وقالت إن "حوالي مليون مريض بالأمراض المزمنة يحتاجون إلى أدوية ويجعلهم الحصار يعانون بسبب نفاد بعض الأصناف من الوزارة أو في القطاع الخاص وبعضهم يضطر لاستخدام أدوية منتهية الصلاحية أو المهربة".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون و80 ألف إصابة بالكوليرا "توفى منهم 2266، وبلغت إصابات الدفتريا أكثر من 1400 حالة، وتوفى منهم 81 حالة ، والحصبة حوالي ألفي حالة وتوفى منهم 32".

وأنهى التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الاثنين، عامه الثالث منذ بدء عملياته العسكرية في اليمن ضد مسلحي الحوثيين، لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد.