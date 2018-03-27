بعد صواريخ الحوثيين.. الجارالله: إيران تريد تكرار "حرب الخليج الأولى" مع السعودية

كتبت- رنا أسامة:

اعتبر الكاتب الكويتي، أحمد الجارالله، إطلاق الحوثيين 7 صواريخ باليستية من اليمن باتجاه السعودية، رسالة من إيران مفادها أنها "ترغب في الدخول في حرب مع السعودية"، وتكرار سيناريو حرب الخليج الأولى التي وقعت عام 1980، وأطالت أمد النظام الإيراني 8 سنوات.

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن، في الساعات الأولى من أمس الاثنين، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض. الأمر الذي أسفر عن سقوط قتيل مصري وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض إن "الصواريخ ايرانية"، مُضيفًا أن المملكة "تحتفظ بحق الرد على ايران في الوقت والمكان المناسبين"، فيما يُعد تصعيدًا جديدًا بين القوتين الإقليميتين.

وكتب الجارالله، في سلسة تغريدات عبر تويتر، الثلاثاء: "إيران تشحذ الحرب مع السعودية أو مع دول الإقليم لتثبيت وضعها الداخل كحالة الحرب العراقية التي أطالت أمد النظام الإيراني ثمانية سنوات.. السعودية لن تكرر الفرصة".

وأكّد الكاتب الكويتي أن السعودية لن تمنح إيران تلك الفرصة، قائلًا: "السعودية لن تكرر غلطة صدام حسين، عندما دخل في حرب مع إيران وأنقذ رقبه النظام الإيراني من شعب إيران، الذي بدا عليه ذاك الوقت التململ من نظام الخميني الذي ظهرت ديكتاتوريتة المتوحشة.. إيران تريد حرب مع السعودية ولن يحدث، لكن السعودية ستقضي على حوثي إيران في اليمن".

ووجّه الجارالله رسالة إلى طهران، قائلًا: "أقول لإيران عندما أبلغ صدام الملك فهد أنه على وشك حرب مع إيران، نصحه الملك رحمه الله أن لايتورط وأن يترك الشعب الإيراني يقتص من نظامه المزعج له وللإقليم.. صدام لم يسمع النصيحة والنتيجة أن النظام الإيراني استغل هذه الحرب لتوحيد صفوفه وقوّى نظامه على حساب شعبه.. السعودية لن تدخل حرب معهم".

وتابع: "إذا كانت إيران تبحث عن حرب كالحرب العراقية الإيرانية لإطالة أمد نظامها المغضوب عليه شعبيًا، فإن هذه الحرب لن تحفل بها من السعودية، لكن فئران إيران في اليمن سيتم القضاء عليهم، سلاح إيران في اليمن سيتم القضاء عليه بتحالف دولي.. السعودية بها قيادة ليست كقيادة عراق صدام حسين".

ووجّهت السعودية رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ البالستية الحوثية الإيرانية، مُطالبة بمحاسبة إيران لتزويدها مليشيا الحوثي بصواريخ بالستية.

فيما نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اتهامات سعودية بأن طهران أمدت جماعة الحوثي في اليمن بقدرات باليستية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن البريجادير جنرال يدالله جواني، مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية، قوله "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".

وأضاف: "توصل اليمنيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما في ذلك الصواريخ وهو إنجاز يتعذر على السعوديين تصديقه".