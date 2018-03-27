بالصور .. أمير سعودي يزور المصابين المصريين ضحايا "الصاروخ الباليستي"

37 قتيلًا على الأقل في حريق روسيا ومصير مجهول لـ40 طفلًا (صور وفيديو)

القاهرة– (مصراوي):

صرح ناصر حمدي سفير مصر في الرياض، بأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، قام بزيارة مستشفى الشميسي للاطمئنان، على حالة المواطنين المصريين الثلاثة المصابين جراء إطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة الرياض من قبل جماعة الحوثي.

وأضاف السفير، بأن الأمير طلب نقل تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالص التعازي في المواطن المصري شهيد الحادث، مؤكدًا على أن البلدين الشقيقين في معسكر واحد، وأن مصاب مصر هو مصاب المملكة، ومشددًا على تكاتف الشعبين الشقيقين في مثل هذه الأحداث.

كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى المصابين في الحادث، مشيرًا إلى حرص المملكة على تقديم الرعاية الطبية لهم على الوجه الأمثل.

بدوره؛ وجه السفير المصري الشكر للأمير على الاهتمام والرعاية التي قدمها الجانب السعودي للمصابين، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي دائما ما يتجلى اهتمامه الإنساني والشخصي بالمواطنين والمقيمين بالمملكة، ولاسيما المصريون منهم في مثل هذه الأحداث.

وشدد السفير ناصر حمدي على أن مصر تقف حكومة وشعبا بجانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وعلى إدانة مصر الشديدة لهذا الاعتداء ضد المدنيين الأبرياء.