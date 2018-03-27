بعد حادث السعودية.. رويترز: إيران تنفي تزويد الحوثيين بالصواريخ

القاهرة- وكالات:

نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اتهامات سعودية بأن طهران أمدت جماعة الحوثي في اليمن بقدرات باليستية، بعد يوم من سقوط صواريخ أطلقها الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن البريجادير جنرال يدالله جواني، مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية، قوله "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".

وأضاف: "توصل اليمنيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما في ذلك الصواريخ وهو إنجاز يتعذر على السعوديين تصديقه".

كان التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، أعلن في الساعات الأولى من أمس الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، مساء الأحد، واستهدف 3 منها الرياض.

وأضاف: "ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وجرى اعتراضها جميعا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض إن "الصواريخ إيرانية"، مُضيفًا أن المملكة "تحتفظ بحق الرد على ايران في الوقت والمكان المناسبين"، فيما يُعد تصعيدًا جديدًا بين القوتين الإقليميتين.