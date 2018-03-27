مستشار الرئيس الفلسطيني: تشكيل آلية دولية ستكون محور نقاش بالقمة العربية المقبلة

رام الله- (أ ش أ):

قال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الفلسطينية مجدي الخالدي إن العمل جار مع جميع دول العالم وتحديدا أوروبا للإسراع في تشكيل الآلية الدولية بعد عقد مؤتمر السلام، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محور النقاش في القمة العربية منتصف شهر أبريل المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الخالدي -في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء- أن زيارة وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والألماني زيجمار جابرييل إلى فلسطين أمس جاءت في وقت هام جدا.

وأوضح أن الزيارة جاءت في وقت يجري فيه التحضير للدفع بالمقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر للسلام تنبثق عنه ألية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السلمية.

وأضاف الخالدي أن الإدارة الأمريكية لم تفعل أي شيء حتى الآن، مشددا على أن الجانب الفلسطيني لا ينتظر أي خطط للسلام من الولايات المتحدة خاصة بعد قراراتها الأخيرة بشأن القدس - في إشارة إلي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس.