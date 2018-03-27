صحيفة سعودية: المملكة ستتصدى بكل حزم لأي محاولة تستهدف أمنها

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة عكاظ السعودية أن المملكة ستتصدى بكل حزم لأي محاولة تستهدف أمنها.

وأوضحت الصحيفة- في افتتاحيتها بعنوان (جرائم الحوثي وملالي إيران) - "يخطئ الحوثي وإيران التي تحركه كالدمية بأصابعها حين يظنان أن صواريخهما الباليستية ستخيف السعودية والدول المتحالفة معها من أجل إعادة الشرعية والاستقرار لليمن؛ إذ إن السعودية- كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس- ستتصدى بكل حزم لأية محاولة تستهدف أمنها".

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية قادرة بما يتوافر لها من عدة وعتاد على إحباط أية هجمات عبثية من هذا القبيل الذي شهدته، مساء أمس الأول الأحد، فهي تروع المدنيين وتقتلهم، وهي جريمة حرب ندد بها العالم في كل أرجائه، مشددة على حق السعودية المشروع في الدفاع عن ترابها الوطني، وسلامة أراضيها وسكانها.

ورأت الصحيفة أن عبثية الصواريخ هذه تأتي لتفضح بدرجة كبيرة مدى محاولات إيران لزعزعة المنطقة، وتهديد الممرات الحيوية للتجارة الدولية، وكل ذلك يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد لوقف إيران عند حدها، وتحميلها مسئولية هذه الهجمات اليائسة.

واختتمت الصحيفة: "إن للمجتمع الدولي مسئولية كبيرة في حمل الأسرة الدولية على احترام القانون الدولي، وعدم الإخلال بالأمن والسلم الدوليين، ولقد أضحت إيران بحق محور الشر في العالم بممارساتها الجبانة التي تتستر فيها خلف واجهات عميلة في اليمن، ولبنان، وسوريا، والعراق، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، ولابد من تحرك دولي لوضع حد لهذه التصرفات المقيتة".