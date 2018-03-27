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التحالف العربي ينفذ 13 غارة جوية على مواقع متفرقة للميليشيات بصعدة اليمنية

10:39 ص الثلاثاء 27 مارس 2018
التحالف العربي ينفذ 13 غارة جوية على مواقع متفرقة للميليشيات بصعدة اليمنية

صنعاء- (أ ش أ):

شنت مقاتلات التحالف العربي - الذى تقوده السعودية - 13 غارة جوية على مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم، الثلاثاء، بأن مقاتلات التحالف شنت غارتين استهدفتا مقرات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة "المحرام" بمديرية الصفراء، كما نفذت غارة جوية على معسكر الجمهورية بالمدينة في ذات المحافظة.

‏وأشارت إلى استمرار غارات التحالف على طوق صعدة، وتحديدا في منطقة "الجعملة" بمديرية مجز، وكذلك الجهة الغربية من المحافظة.

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التحالف العربي السعودية الميليشيات الحوثية اليمن

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