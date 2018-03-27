الصين وتايلاند يتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما

بكين- (أ ش أ):

اتفقت الصين وتايلاند على تعزيز التعاون العسكري بينهما حيث تعهد وزير الدفاع الصيني وي فنج خه، وقائد قوات الدفاع التايلاندي ثانتشايان سريسوان خلال لقائهما اليوم في بكين، بتحسين التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الصيني ـ وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية ـ إن جيش بلاده يرغب في الحفاظ على التبادلات الاستراتيجية وتعزيز التعاون البرجماتي مع نظيره التايلاندي لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، مشيرا إلى أن بكين ستقدم إسهامات أكبر للسلام العالمي والتنمية.

من جانبه، أعلن قائد قوات الدفاع التايلاندي أن بلاده مستعدة لتعميق التعاون مع الصين في التدريب المشترك، فضلا عن مجال التكنولوجيا والأمن متعدد الأطراف.