الخارجية الصينية: ليس لدينا علم بزيارة زعيم كوريا الشمالية لبكين

بكين- (د ب أ):

ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "ليست لديها علم" بما أشيع عن زيارة من جانب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للعاصمة بكين.

وكان وصول قطار خاص من كوريا الشمالية إلى بكين أمس الاثنين قد أثار تكهنات بإمكانية أن يكون كيم في زيارة مفاجئة إلى الصين.

وأظهرت الصور التي تم عرضها على التلفزيون الياباني القطار الكوري الشمالي، وعرباته الخضراء ذات الشرائط الصفراء يصل العاصمة الصينية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت مصادر لوكالة كيودو اليابانية للأنباء إن القطار، الذي ربما يكون على متنه مسؤول كوري شمالي بارز، قد مر عبر مدينة داندونج الصينية الحدودية أمس الأول الأحد.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها صحفيون أجانب على مواقع التواصل الاجتماعي موكب سيارات رسمي كبير يمر عبر بكين.

ونقل موقع بلومبرج الأمريكي عن ثلاثة أشخاص على علم بالزيارة، أن كيم بالفعل قام بزيارة مفاجئة لبكين، وهى أول زيارة معروفة له خارج كوريا الشمالية منذ وفاة والده كيم جونج ايل عام 2011.

وعلى الرغم من العلاقات التاريخية الوثيقة بين الدولتين الجارتين، إلا أن كيم والرئيس الصيني شي جين بينج لم يلتقيا من قبل.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية أو الصين لم يدليا بأي بيانات حول القطار أو من كان على متنه. وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه لا يستطيع تأكيد هذه التقارير أيضا.

ومن المتوقع أن يلتقى كيم جونج أون بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في أبريل المقبل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو المقبل.

وكانت الصين قد قالت مطلع هذا الشهر إنها ترحب "وتدعم بالكامل" اللقاء المقرر بين كيم وترامب.