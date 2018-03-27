الجيش التركي يعلن تحييد 41 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- (د ب أ):

أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء تحييد 41 من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية على مواقعهم في جبال قنديل شمالي العراق الخميس الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الجيش أن سلاح الجو شن الغارات إثر تلقيه معلومات عن عزمهم القيام بهجوم ضد قواعد للجيش التركي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا إطلاق حملة عسكرية برية إلى سنجار شمال غربي العراق، غير أن العراق نفي وجود أي تحرك لقوات أجنبية عبر الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد، وتتعقب المشتبهين بالانتماء إليها في جنوب شرقي البلاد وشمالي كل من العراق وسوريا.