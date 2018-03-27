مسؤول ياباني ينفى تورط رئيس الوزراء في فضيحة محسوبية

طوكيو (د ب أ)

نفى مسؤول سابق بوزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن يكون رئيس الوزراء شينزو آبي أو زوجته اكي، طلبا من مسؤولي الوزارة تزوير وثائق حكومية تتعلق بصفقة مثيرة للجدل خاصة ببيع أرض مملوكة للدولة بسعر منخفض لمؤسسة تعليمية لإقامة مدرسة عليها.

وقال نوبوهيسا ساجاوا، الذي يترأس الإدارة المسؤولة عن بيع الأرض، للجنة برلمانية في شهادة له، إن إدارته نفسها محت أسماء آبي وزوجته ونواب آخرين بدون أي تشاور مع أي جهات أخرى.

وقدم ساجاوا، الذي اتهم بالإدلاء بأقوال غير حقيقية بشأن الصفقة العام الماضي، اعتذاره ولكن رفض التعليق على التزوير لأنه يخضع للتحقيق في هذه المسألة.

وكان وزير المالية تارو اسو قد اعترف مطلع هذا الشهر بأن وزارته زورت 14 وثيقة تتعلق بصفقة عام 2016 الخاصة ببيع الأرض لشركة موريتومو جاكوين في أوساكا مقابل 14 % فقط من سعرها المقدر.

ولم تقنع شهادة ساجاوا اليوم نواب المعارضة، كما طالبوا بأن تدلي آكي آبي، التي كانت مديرة فخرية للمدرسة، بشهادتها أمام البرلمان.