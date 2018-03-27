جيمي كارتر: تعيين جون بولتن "كارثة" للولايات المتحدة

كتب - هشام عبد الخالق:

انتقد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب، بتعيين جون بولتن مستشارًا للأمن القومي، واصفًا هذا التعيين بأنه "قد يكون أسوأ خطأ قام بع ترامب منذ توليه الرئاسة"، وذلك في مقابلة مع صحيفة USA Today أوردتها شبكة CNN.

وعند سؤال الرئيس الأسبق عن النصيحة التي يود إعطائها لترامب حول كوريا الشمالية، أجاب كارتر: "ستكون نصيحتي الأولى، طرد جون بولتن".

وتابع كارتر، كنت حزينًا للغاية لأرى ترامب يستبدل إتش آر ماكماستر بجون بولتن، وأعتقد أنه كارثة لدولتنا، وتعيينه قد يكون أكبر خطأ يقوم به ترامب منذ أن تولى الرئاسة.

ووصف كارتر بولتن، بأنه "مثير للحرب"، وإنه كان يروج للحرب مع كوريا الشمالية لوقت طويل، ويدعو لهجوم ضد إيران، وكان أحد المخططين لقرار غزو العراق.

وعبّر كارتر عن خوفه من أن تأثير بولتن على ترامب سيكون "مؤذيًا" للولايات المتحدة.

وأمل كارتر أن يتم اللقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ونصح ترامب بأن يستمع جيدًا للوفد الكوري الشمالي.

وقال كارتر: "ما أرادته كوريا الشمالية لزمن طويل، أن تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تهاجم كوريا الشمالية إذا كانت الأخيرة في حالة سلام دائم مع جيرانها".