بوتين: الإهمال والتقصير سبب حريق مركز التسوق

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه الحارة لأسر وأصدقاء ضحايا حريق مركز "زيمنيا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 60 شخصا، مرجعا أسبابه إلى الإهمال الإجرامي والتقصير.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بوتين - في جلسة عقدت في مدينة كيميروفو، صباح اليوم الثلاثاء، وكرست لدراسة عواقب وأسباب هذه المأساة - قوله "ماذا يحدث، هذه ليست أعمال قتالية، وليست انبعاثات غير متوقعة للغازات، جاء الناس كي يرتاحوا، نفقد الكثير من الناس بسبب ماذا؟ بسبب الإهمال، بسبب التقصير".

وأصدر بوتين تعليمات لرئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين، لإعطاء تقييم قانوني لأفعال المسؤولين عن الحادث المأساوي في مركز التسوق، وفي معرض إشارته لحالات الفساد الإداري أكد الرئيس "ليس من الممكن الحصول على الترخيص دون الأموال، ومقابل الأموال سيوقعون على كل شيء".

من جانبه، قال باستريكين إن لجنة التحقيق الروسية صادرت - في إطار التحقيق في ملابسات الحادث - عددا كبيرا من الوثائق وتقوم بدراستها حاليا".​