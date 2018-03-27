مصدر عراقي: بدء عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في الأنبار

بغداد (أ ش أ)

كشف مصدر عسكري في عمليات الأنبار اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية من محورين لملاحقة عناصر "داعش" في الصحراء غربي محافظة الأنبار العراقية.

وقال المصدر العسكري ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن "قطعات اللواءين الأول والرابع بالفرقة الأولى ضمن عمليات الأنبار وبمساندة حشد الأنبار وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، شرعت بعملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر داعش بالصحراء غربي المحافظة والبحث عن أوكارهم".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العمليات بدأت بتفتيش الصحراء جنوب مدينة الرطبة 310 كم غرب الرمادي، أعقبها عمليات تفتيش من الرطبة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي 410 كم غرب الرمادي".

يذكر أن صحراء الأنبار الغربية ما يزال ينشط فيها خلايا وجيوب لتنظيم "داعش"، وغالبا ما تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية يتم إحباطها من قبل القوات الأمنية بالمحافظة.