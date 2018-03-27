الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها

صنعاء (أ ش أ)

أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني "صوب العاصمة صنعاء أربك الميليشيات الانقلابية وأفقدها توازنها، رغم حشدها الكبير وترتيباتها الطويلة في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها سابقا".

ونقلت قناة "العربية الحدث" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مجلي - في تصريح نشره المركز الإعلامي للجيش - قوله: "إن ما يتم تحقيقه من انتصارات في جبهة نهم شرق صنعاء وتحرير عدد من الجبال الاستراتيجية والحاكمة، مضيفا أن قوات الجيش تتقدم "نحو مديرية أرحب وقطبين وعمق العاصمة صنعاء".

واعتبر العميد مجلي جبهة نهم "كبرى الجبهات ضد الميليشيات الانقلابية وأهمها لقربها من العاصمة صنعاء ولصعوبة تضاريسها وتفرعاتها"، مؤكدا أن الميليشيا تتكبد خسائر يومية من خلال الضربات المركزة لقوات الجيش الوطني وطيران التحالف العربي.

وتحدث عن هزائم الحوثيين وخسائرهم الميدانية وفي الأرواح والمعدات بجبهات محافظة صعدة (معقل الميليشيا الرئيسي أقصى شمال البلاد) وميدي (شمال غرب) والساحل الغربي، لافتا إلى تلقي الميليشيات "ضربات موجعة في محافظة البيضاء"، بتحرير "جبل الظهر" الاستراتيجي و"جبل القرحا" والسلسلة الجبلية الفاصلة بين مديريتي ناطع والملاجم وقطع خط إمدادات الميليشيات إلى المنطقة.

وذكر أن التقدم متواصل لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، وقال "الميليشيات الانقلابية في أضعف حالاتها وتتكبد يوميا خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأكد ناطق الجيش اليمني، أن الانتصارات ستتواصل في مختلف الجبهات والميادين بدعم التحالف العربي، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني معنوياتها عالية ولديها ثقة في القضية العادلة، على عكس الميليشيا الحوثية التي تصر على رفض الحلول السياسية رغم خسائرها الميدانية المتلاحقة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب قوله.