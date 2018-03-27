مقدونيا تقرر طرد دبلوماسي روسي على خلفية قضية سكريبال

سكوبي (أ ش أ)

قررت مقدونيا طرد دبلوماسي روسي على خلفية حادث تسميم الجاسوس البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المقدونية، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إنه "نظرًا للعلاقات الوطيدة مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو والشركاء، وتضامنا مع المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، اتخذت الخارجية قرارًا بطرد دبلوماسي روسي من مقدونيا على خلفية قضية سكريبال".

وكانت 23 دولة أعلنت في وقت سابق ومن بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال في بريطانيا ، وهو الاتهام الذي نفته بشكل قاطع السلطات الروسية وفي المقدمة منها الكرملين.