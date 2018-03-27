سفير السعودية بواشنطن: يجب محاسبة إيران على مساعدتها للحوثيين

كتب - هشام عبد الخالق:

قال خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية: "يستمر النظام الإيراني في خرق القانون الدولي واختبار صبر العالم، فهو ما زال يدعم الإرهابيين في سوريا، العراق، لبنان، البحرين، واليمن".

وتابع السفير السعودي بواشنطن، في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يُوفر النظام الإيراني لميليشيا الحوثيين الصواريخ، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وسجل إيران يحتوي على الكثير من الموت والدمار.

واتّهم بن سلمان إيران، بتدبير التفجيرات الإرهابية في بوينس آيرس عام 1994، وهجمات الخبر 1996، وتفجيرات الرياض في 2003، ومحاولة اغتيال السفير السابق بواشنطن، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والمنافسين السياسيين في العواصم الأوروبية، وموّلوا الميليشيات الإرهابية وزودوها بالأسلحة الخطيرة.

وأضاف السفير السعودي، أمس أطلقت ميليشيا الحوثيين التي تدعمها إيران، سبعة صواريخ نحو أربع مدن في المملكة، وتستمر في قتل الآلاف من اليمنيين، في الوقت الذي يرفضون فيه أي تسوية سياسية ويستمرون في التصعيد.

وقال بن سلمان، الطريقة الوحيدة لوقف العنف المستقبلي في المنطقة، محاسبة إيران على اختراقها لكل القوانين الدولية، ويشاهد الأصدقاء والأعداء ردود الفعل الدولية، التي ستشكل سُلوك الدول في المنطقة لزمن طويل.