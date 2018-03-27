فلاديمير بوتين يصل إلى كيميروفو

وكالات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، إلى كيميروفو، حيث أسفر الحريق في مركز التسوق "كرز الشتاء" عن مقتل 64 شخصًا، بحسب وكالة "سبوتنيك الروسية".

ووضع بوتين باقة من الورود، تخليدًا لذكرى ضحايا هذه المأساة.

وكان حريق كبير قد اندلع، يوم الأحد الماضي، في مركز للتسوق "زيمنايا فيشنيا" - والتي تعني "كرز الشتاء" - يتكون من أربعة طوابق بمدينة كيميروفو في سيبيريا، ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 64 شخصاً مصرعهم.

وصرح مسؤول محلي في كيميروفو الروسية، أنه تم إعلان الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا حريق المركز التجاري في المدينة.