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فلاديمير بوتين يصل إلى كيميروفو

05:14 ص الثلاثاء 27 مارس 2018
فلاديمير بوتين يصل إلى كيميروفو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، إلى كيميروفو، حيث أسفر الحريق في مركز التسوق "كرز الشتاء" عن مقتل 64 شخصًا، بحسب وكالة "سبوتنيك الروسية".

ووضع بوتين باقة من الورود، تخليدًا لذكرى ضحايا هذه المأساة.

وكان حريق كبير قد اندلع، يوم الأحد الماضي، في مركز للتسوق "زيمنايا فيشنيا" - والتي تعني "كرز الشتاء" - يتكون من أربعة طوابق بمدينة كيميروفو في سيبيريا، ووفقا لآخر المعلومات فقد لقي 64 شخصاً مصرعهم.

وصرح مسؤول محلي في كيميروفو الروسية، أنه تم إعلان الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا حريق المركز التجاري في المدينة.

 

فلاديمير بوتين كيميروفو حريق مركز تسوق

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