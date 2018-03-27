رجل يحاول اقتحام مدرسة بنات بالسعودية.. لهذا السبب

(وكالات)

حاول سعودي اقتحام مدرسة للبنات في مدينة مكة، من البوابة الخارجية، لأخذ ابنته الموجودة في الداخل.

ألقت الجهات الأمنية القبض على الشخص، وباشرت التحقيق معه، بعد أن تلقت بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باقتحامه المدرسة ومحاولة الاعتداء على إدارتها.

وتشير التفاصيل الأولية للحادثة، والتي نشرتها صحيفة "سبق" السعودية بحسب إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، إلى وجود خلافات أسرية، حيث قال الشخص الذي قام بمحاولة الاقتحام إنه أراد أخذ ابنته بداعي امتلاكه حكمًا للحضانة، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة.

وقال طلال الردادي الناطق الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة مكة: "باشرنا التحقيق بالحادثة مع الجهات الأمنية وتطبيق دليل إجراءات ‫حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها من أي اعتداء، ولن نتهاون في مخاطبة الجهات الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث".