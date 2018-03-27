سيدة صينية تُلقي ابنها في "المجاري" بسبب مشاجرة

(وكالات)

تداول ناشطون مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تلقي طفلها في قناة صرف صحي "مصرف مجاري"؛ إثر مشادة بينها وبين أخريات في أحد الشوارع الصينية.

وفي الفيديو تظهر 3 نساء يتجادلن في الشارع، قبل أن تمسك إحداهن طفلًا صغيرًا وتلقيه في مصرف لمياه الصرف الصحي، أمام الناس.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، حاول الطفل مقاومة قبضة السيدة لكنه لم يستطع التملص منها، لتلقيه في المصرف.

وفي الفيديو يمكن رؤية إحدى السيدات تحاول سحب الطفل بعيدًا، لكن يبدو أنها لم تبذل أي جهد لإنقاذه بعد إلقائه في المصرف.

وبعد انقطاع الفيديو للحظات، يعود التصوير لمرة أخرى، لنرى سيدة أخرى تهرع للمساعدة، وتسحب الطفل الباكي وتخلع عنه المعطف المبتل، بينما تضرب سيدة أخرى أم الطفل القاسية، ولم يصب الطفل بأذى.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بالضبط، مكان وقوع الحادث في الصين، أو ما إذا كانت السلطات تحقق في الواقعة من عدمه.