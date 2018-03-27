الاتحاد الأوروبي: لم نتوصل لحلول في المحادثات مع أردوغان

صوفيا- (أ ش أ):

أكد زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم لم يتلقوا أي ردود محددة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول قائمة طويلة من المخاوف تشمل العملية التي تقوم بها تركيا في سوريا وسجن الصحفيين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء الاثنين، عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في تصريح للصحفيين بعد محادثات مع أردوغان في مدينة فارنا الساحلية البلغارية، قوله "لم نتوصل لأي شكل من حلول الوسط المحددة اليوم".

وأضاف "مازلت آمل أن يكون ذلك ممكناً في المستقبل، وهو إحراز تقدم بشأن هذه الأمور، وهو فقط ما سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي".

وتتعرض أنقرة لانتقادات حقوقية بسبب حملتها الواسعة ضد الصحفيين، وأيضاً العسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.