رئيس جنوب إفريقيا السابق يمْثل أمام القضاء 6 أبريل المقبل

بريتوريا- (أ ش أ):

أفاد راديو "صوت أمريكا"، اليوم الاثنين، بأن رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، سيمْثل أمام محكمة بالبلاد يوم 6 أبريل المقبل لمواجهة تهم بالفساد.

ونقل الراديو عن الشرطة في جنوب إفريقيا قولها إنه قد صدر أمر اليوم باستدعاء زوما، مشيراً إلى أن التهم تتعلق بصفقة سلاح تعود إلى تسعينات القرن الماضي عندما كان زوما نائبًا للرئيس آنذاك.

وكانت هيئة الادعاء الوطني في جنوب إفريقيا قد صرّحت الشهر الجاري بأنها ستسعى لمقاضاة زوما في 16 تهمة تشمل النصب والابتزاز والفساد وغسيل الأموال، وأعلن رئيس هيئة الادعاء العام في جنوب إفريقيا أنه سيتم توجيه اتهامات بالفساد بحق زوما، وذلك فيما يتعلق بصفقة الأسلحة.

يُشار إلى أن زوما قد أعلن استقالته من منصبه في شهر فبراير الماضي في خطاب للأمة في أعقاب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من جانب حزبه الحاكم على خلفية مزاعم تورطه في الفساد بشكل واسع.