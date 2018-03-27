الولايات المتحدة تؤكد إجراء تحقيق في فضيحة خصوصية بيانات "فيسبوك"

واشنطن (د ب أ)

أكدت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية يوم الإثنين، أنها تجري تحقيقا مع شركة فيسبوك بسبب ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

وتنظر اللجنة في تقارير أفادت بأن فيسبوك لم تف بتعهداتها بالامتثال لمتطلبات حماية الخصوصية القائمة، بما في ذلك اتفاق لخصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2016.

وقال توم بال، القائم بأعمال مدير لجنة التجارة الاتحادية، في بيان: "تلتزم لجنة التجارة الاتحادية بحزم وبشكل كامل باستخدام جميع أدواتها لحماية خصوصية المستهلكين".

وتعرض الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج لضغوط بسبب فضيحة استغلال بيانات المستخدمين التي تورطت بها شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية.

وتم جمع معلومات من حوالي 50 مليون مستخدم في فيسبوك دون موافقتهم واستخدامها في العمل الذي قامت به كمبردج أناليتيكا لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016، وفقًا لأحد المبلغين عن المخالفات والذي ساعد في تأسيس الشركة.

ودعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ زوكربيرج يوم الاثنين للإدلاء بشهادته في العاشر من أبريل المقبل.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة نقلته وسائل إعلام أن زوكربيرج سيخضع للاستجواب فيما يتعلق "بماضي فيسبوك وسياساته المستقبلية فيما يتعلق بحماية ومراقبة بيانات العملاء".

ويعرف اتفاق الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه "درع الخصوصية"، وهو يحل محل إطار عمل سابق أسقطته أعلى محكمة أوروبية باعتباره غير كاف، بعد الكشف في 2013 عن عملية تجسس شاملة من جانب سلطات الاستخبارات الأمريكية.

ويهدف ذلك الاتفاق إلى منع الجمع العشوائي للبيانات الخاصة للأوروبيين عبر الإنترنت.