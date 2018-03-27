برلمان تونس يصوت ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة
تونس (د ب أ)
صوت برلمان تونس ليل الإثنين/الثلاثاء، ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة، بالتقصي حول انتهاكات الماضي في أعقاب جلسة صاحبة بين نواب البرلمان.
وصوت 65 نائبا في البرلمان - أغلبهم من حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي - ضد قرار التمديد، بينما صوت نائب واحد مع التمديد فيما احتفظ نائبين بصوتيهما.
وغادر نواب حزب حركة النهضة الاسلامية الشريك في الحكم ونواب حزب التيار الديمقراطي المعارض لدى التصويت.
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