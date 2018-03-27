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برلمان تونس يصوت ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة

12:49 ص الثلاثاء 27 مارس 2018
برلمان تونس يصوت ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة

برلمان تونس

تونس (د ب أ)

صوت برلمان تونس ليل الإثنين/الثلاثاء، ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة، بالتقصي حول انتهاكات الماضي في أعقاب جلسة صاحبة بين نواب البرلمان.

وصوت 65 نائبا في البرلمان - أغلبهم من حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي - ضد قرار التمديد، بينما صوت نائب واحد مع التمديد فيما احتفظ نائبين بصوتيهما.

وغادر نواب حزب حركة النهضة الاسلامية الشريك في الحكم ونواب حزب التيار الديمقراطي المعارض لدى التصويت.

تونس برلمان تونس هيئة الحقيقة والكرامة

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