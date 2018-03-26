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أبرز التصريحات في 24 ساعة: واشنطن تدمر ما تبقى من علاقات مع موسكو

11:51 م الإثنين 26 مارس 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: واشنطن تدمر ما تبقى من علاقات مع موسكو

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إعداد – محمد الصباغ:

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد دبلوماسيين روس من العديد من الدول الأوروبية بأنه أكبر طرد مشترك لدبلوماسيي موسكو في التاريخ، وقالت سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن من طردوا من الوفد الروسي في نيويورك متورطون في أنشطة تجسس، فيما حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل وواشنطن مسئولية مأزق العملية السياسية.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو نيكي هايلي

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