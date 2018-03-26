مصدر كردي: المقاتلات التركية تعاود قصف مناطق حدودية شمال العراق

أربيل - (د ب أ):

أعلن مصدر حكومي كردي، اليوم الاثنين، عن قيام المقاتلات التركية بقصف مناطق حدودية في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل 350 كيلومترا شمال بغداد.

وقال إحسان جلبي مدير ناحية سيدكان مساء اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "مقاتلات تركية قامت بمهاجمة مناطق حدودية شمال محافظة أربيل"، مؤكدا "عدم وجود أي خسائر".

يذكر أن مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك تعرضت لقصف جوي تركي بعد ظهر اليوم الاثنين حيث قصفت الطائرات التركية منطقة نيروة وريكان التابعتين لناحية شيلادزي بمحافظة دهوك 480 كيلومترا شمال بغداد.

من جهة اخرى، أعلن الجيش التركي عن تحييد 12عنصرا من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في هجمات جوية شمال العراق.