اتهام قطر بالضلوع في تمويل أعمال الحوثيين للإضرار بالسعودية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

وجهت العديد من الجهات الخليجية اللوم إلى قطر في الهجوم الذي وقع أمس الاحد بالصواريخ البالستية على الرياض، متهمة الدوحة بتمويل ومساعدة البرنامج الصاروخي للميليشيات الحوثية في اليمن.

في هذا الصدد، استشهد المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بما قاله عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية حول استهداف ميليشيا الحوثي للعاصمة السعودية الرياض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال قحطان، في تدوينة على "تويتر": "هذا ما يضمره لنا تنظيم الحمدين الحاكم للسلطة في قطر العزيزة، المرفق أدناه لإنحطاط المستشار الإعلامي لخيال المآته".

كما أضاف: "طعنونا في الظهر باليمن قبل الأزمة المباركة واليوم يخرجون مافي صدورهم من حقد ويعترفون بدعمهم المادي والمعنوي للحوثي، وما تخفي صدورهم أكبر".

وكان عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية والمقرب من النظام القطري أعرب، على تويتر، عن فرحه بهذه الهجمات ودعمه للحوثيين.

من ناحية أخرى، نشر موقع قناة "العربية" السعودية تقرير تحت عنوان "خفايا مؤامرات قطر السرية مع الحوثيين للإضرار بالسعودية"، والذي تحدث عن تورط النظام القطري في علاقات متجذرة مع الميليشيات الحوثية منذ عقدين من الزمان.

وانتقد التقرير استضافة قناة "الجزيرة" القطرية لأعضاء من المتمردين الحوثيين على شاشتها للتعليق على الهجوم الصاروخي داخل المملكة، مؤكدة أن التغطية الإعلامية للقناة القطرية تؤكد تبنيها للرؤية العدوانية للمتمردين داخل اليمن.

وأوضحت "العربية" أن القيادة القطرية ظلت ساعية لاستغلال علاقتها بالحوثيين سبيلا للإضرار بالسعودية، لتكون فيما بعد مع إيران عصاً في دولاب المبادرة الخليجية التي قُدمت عام ألفين وأحد عشر، رافضة المشاركة فيها رغم الاتفاق العالمي حولها، ومنذ ذلك الحين دفعت قطر بمالها وإعلامها لإفشال أي جهد سياسي لا يعطي الحوثيين النفوذ الضارّ بأمن حدود السعودية الجنوبية.

وتحت عنوان "قطر تمول احتفال الحوثي بذكرى الحرب.. والحضور إجباري"، تحدثت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تنظيم ميليشا الحوثي احتفال بمرور 3 أعوام على العملية العسكرية السعودية داخل اليمن بدعم التحالف العربي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن القيادي في حزب المؤتمر اليمني كامل الخوذاني تحذيره إلى أعضاء الحزب من الحضور، مؤكدًا أن الفاعلية تقام بتمويل قطري، بتكلفة بلغت مليوني دولار.

كان التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، أعلن في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "في مساء الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف: "ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وجرى اعتراضها جميعا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).