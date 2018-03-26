المحكمة العليا في سيراليون تؤجل جولة الاعادة الرئاسية حتى 31 مارس

فريتاون - (د ب أ):

في قرار أصدرته في اللحظة الأخيرة، أرجأت المحكمة العليا في سيراليون اليوم الاثنين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة قوية لمدة أربعة أيام.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد تلقي طلب تأجيل من اللجنة الانتخابية الوطنية، ومن المقرر الآن إجراء جولة الإعادة في 31 مارس الجاري بدلا من 27 مارس.

وطلبت اللجنة الانتخابية الوطنية التأجيل بعد أن رفعت محكمة عليا الوقف المؤقت للانتخابات بعد ظهر اليوم الاثنين، ولم يتبق سوى بضع ساعات حتى تتمكن اللجنة من الإعداد لجولة الإعادة.

وكانت المحكمة العليا قد أوقفت مؤقتا التصويت بسبب ادعاءات بالتزوير من قبل عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.

وسيتنافس في جولة الإعادة مرشح المعارضة جوليوس مادا بيو مع مرشح الحزب الحاكم سامورا كامارا، حيث لم يحصل أي مرشح على 55 بالمائة من الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى التي أجريت في 7 مارس.