المدعي العام الفرنسي: منفذ الهجوم على المتجر طالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام

باريس - (د ب أ):

قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان اليوم الاثنينن إن المسلح الذي قتل أربعة أشخاص في جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي طالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام، الشخص الذي يعتقد بأنه الناجي الوحيد من بين من نفذوا الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر 2015.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم ، أكد مولان أيضا أن الليفتنانت كولونيل في قوة الدرك أرنو بيلترام بادل نفسه مع امرأة احتجزها المسلح رضوان إل كدرع بشري في متجر في بلدة تريب بجنوب البلاد.

وأضاف مولان أن الشرطة تمكنت من إجلاء الباقين من المتجر وهم يتقدمون باتجاه المسلح ورهينته.

وذكر مولان أن تشريح الجثة أظهر أن بيلترام تُوفي جراء جرح عميق في الرقبة، حيث أُصيب بعدة إصابات أخرى جراء تعرضه لهجوم بسلاح ذي شفرات ، فضلاً عن تعرضه لإصابات غير مميتة جراء إطلاق نار.