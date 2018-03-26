تجهيز 100 حافلة لنقل مسلحي الغوطة وعائلاتهم الى الشمال السوري

دمشق - (د ب أ):

تواصل القوات الحكومية السورية والهلال الأحمر السوري متابعة تجهيز الحافلات التي تقل الدفعة الثالثة من مسلحي غوطة دمشق الشرقية وعائلاتهم الى الشمال السوري.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "وصلت إلى مدخل حي عربين 56 حافلة تقل 3641 شخصاً، بينهم 850 مسلحاً من حي جوبر الدمشقي وبلدات زملكا وعربين وعين ترما تمهيداً لنقلهم إلى إدلب".

وتوقع المصدر أن "تخرج اليوم حوالي مئة حافلة تقل حوالي 8 آلاف شخص من مسلحي الغوطة الشرقية وعائلاتهم، ومن المتوقع أن تنتهي عملية النقل اليوم".

إلى ذلك قال مصدر في المعارضة السورية في محافظة إدلب لـ(د.ب.أ) أن "الحافلات التي تقل مهجرين من الغوطة الشرقية تعرضوا لاستهداف عند مرورها من قرية زيزون بريف حماة وسط سوريا".

وتوزعت الحافلات التي تقل المهجرين يوم أمس إلى عدد من بلدات ريف إدلب وريف حلب الغربي، حيث وصلت عشر حافلات إلى مدينة الاتارب غرب حلب ،كما وصلت عدة حافلات الى ريف ادلب الشمالي.

وغادرت أمس الأحد 81 حافلة تقل 5435 شخص، بينهم 1550 مسلح، إلى الشمال السوري، وغادرت الدفعة الأولى يوم السبت وتضم 17 حافلة خرجت بداخلها 981 شخصا من المسلحين وعائلاتهم.