مسئول إماراتي يهاجم قطر بعد إدانتها لقصف السعودية

مصراوي – (وكالات)

هاجم أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، اليوم الإثنين، قطر بعدما أصدرت بيانًا تدين فيه الهجمات الصاروخية الحوثية ضد المملكة العربية السعودية أمس الأحد.

وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أن تصدر بيان رسمي يدين إستهداف السعودية بالصواريخ البالستية، بينما ينتشي الإعلام الذي تملكه بهذا الإستهداف، هذه الإزدواجية هي خير معبّر عن سبب أزمتك التي جعلتك معزولا ومنبوذا ومهمّشا."

وتشير تصريحات قرقاش إلى قناة الجزيرة القطرية التي استضافت المتحدثين الحوثيين الذين أبرزوا استهداف السعودية بصواريخ جماعة الحوثي.

وأطلق الحوثيون سبعة صواريخ باليستية استهدفت الرياض ومناطق أخرى في المملكة، ما أسفر عن استشهاد مواطن مصري وإصابة 4 آخرين بعد تعرضهم لشظايا الصاروخ الذي اعترضته دفاعات المملكة الجوية فوق سماء الرياض.

وتدخل العملية العسكرية "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية عامها الثالث في اليمن وسط اتهامات للمملكة بالتسبب في أكبر أزمة إنسانية بالمنطقة.

وتهدف المملكة والدول المتحالفة معها إلى إعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.

وأصدرت قطر بيانًا في وقت سابق اليوم أدانت فيه الاستهداف الحوثي للسعودية بسبعة صواريخ باليستية أمس الأحد.