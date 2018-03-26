فرنسا تعلن استمرار احتجاز شخصين على خلفية هجوم المتجر

باريس - (د ب أ):

أعلن فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي مساء اليوم الاثنين استمرار احتجاز شخصين على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع على متجر في جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم منفذ الهجوم.

وأوضح مولان أن السلطات لا تزال تحتجز شابة (18 عاما) من الوسط المحيط بالجاني بالإضافة إلى صديق قاصر، وتابع أن المرأة كانت اعتنقت الفكر الراديكالي وصاحت عند إلقاء القبض عليها بعبارة "الله أكبر".

وينفي هذان الشخصان أي صلة لهما بهجوم يوم الجمعة الماضي.

وأكد مولان صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجاني رضوان إل.(25 عاما) كان قد طالب خلال هجومه على متجر بالقرب من كاراكاسون، بالإفراج عن صلاح عبد السلام، المتهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم داعش، التي نفذت الهجمات العنيفة التي وقعت في تشرين ثان/نوفمبر 2015 في باريس وبروكسل في مارس 2016.

وكان شرطي فرنسي سلم نفسه للخاطف مقابل الإفراج عن أحد الرهائن، قد أخطر زملاء له بهذا الأمر وفقا لما ذكره مولان.

ويقبع عبد السلام في الحبس الاحتياطي في فرنسا.

وكان الشرطي الذي سلم نفسه إلى الجاني، قد توفي في المستشفى متأثرا بجراحه العديدة.