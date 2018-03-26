قطر تدين الهجمات الصاروخية على السعودية

الدوحة - (د ب أ):

أدانت دولة قطر، اليوم الاثنين، الهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، في وقت متأخر من يوم الأحد.

وقال بيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية إن "هذه الهجمات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن".

وأضاف البيان "ان استمرار إطلاق الصواريخ سيقود إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة ويقوض فرص انهاء الصراع الدائر في اليمن".

وجدد البيان رفض دولة قطر لأية هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين، باعتبارها مخالفة لكافة الشرائع والقيم الانسانية والمبادئ الدولية خاصة القانون الانساني الدولي.

ودعا البيان المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير لمنع مثل هذه الهجمات وحماية المدن والمدنيين الأبرياء.

وطالب البيان جميع الاطراف اليمنية بتغليب المصلحة الوطنية والانخراط في حوار ايجابي شامل لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل من ورائها وإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة.

كانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعلنت ليلة أمس الاثنين اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لسبعة صواريخ بالستية وتدميرها، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، وفقا لقناة الاخبارية السعودية.